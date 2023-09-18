شكرا لقرائتكم خبر عن سالم القاسمي يتوّج الفائزين في بطولة الاتحاد للمبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة ختام فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة لفئة العمومي في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي في أول البطولات المحلية للموسم الحالي.

وحضر حفل الختام كل من موسى البلوشي الأمين العام، وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، ود. حازم عابد رئيس اللجنة الطبية للاتحاد العربي للمبارزة.

وشارك في البطولة أكثر من 105 لاعبين ولاعبات، وتوج الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أبطال اليوم الختامي من البطولة التي خصصت لمسابقات الرجال في أسلحة الفلوريه والايبيه والسابر، وأسفرت منافسات العمومي للرجال عن تتويج عبد الله الحمادي لاعب نادي أبوظبي للمبارزة بلقب سلاح الايبيه، فيما حقق خليفة العبري لاعب نادي أبوظبي للمبارزة لقب سلاح السابر، وفاز علاء أبو القاسم لاعب نادي الشارقة بلقب بطولة سلاح الفلوريه.

وفي منافسات العمومي للفتيات فازت الهيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة بلقب بطولة الفلوريه، وفازت مهرا عبد الله لاعبة الفجيرة بلقب سلاح السابر، وحققت العنود السعدي لقب بطولة سلاح الايبيه.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بالمستوى المهاري المتقدم للاعبين، وأكد أن البطولة تعتبر استعداداً جيداً قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جمهورية الصين الشعبية، التي تنطلق في 23 سبتمبر الجاري في مدينة هانغتشو بمشاركة 8 لاعبين يمثلون المنتخب الوطني للمبارزة، وأشار إلى أن هذه البطولة تعتبر انطلاقة قوية ضمن سلسلة حافلة من البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد.