الامارات | مصر تواجه الجزائر في الإمارات بحضور محمد صلاح.. موعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة ودية للمنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في التوقف الدولي القادم والذي سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم تعديل موعد المباراة ليتناسب مع ارتباطات النادي الأهلي حتى لا يتعارض مع مباريات المنتخب وهو ما حدث في المعسكر الأخير.



أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري وليد العطار، في تصريحات إذاعية، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري توصل لاتفاق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول موعد المباراة الودية التي تجمع منتخبي مصر والجزائر الشهر المقبل.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد المصري: "مواعيد الاتحاد الإفريقي بشأن بطولات الأندية ليست مفهومة، وهذا ما يخلق الأزمات بين الأندية والمنتخبات، مباراتنا ضد الجزائر ستقام يوم 15 أو 16 أكتوبر بدلا من 17 أكتوبر حرصا على تواجد لاعبي الأهلي مع منتخب مصر بشكل طبيعي وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي".

ويرتبط الأهلي بموعد إفريقي ومباراة ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وكان المنتخب المصري قد دخل في أزمة مع الأهلي المصري بسبب لعب مباراة تونس الودية قبل 3 أيام من مباراة السوبر الإفريقي، مما أدى إلى استبعاد بعض لاعبي الأهلي من لقاء نسور قرطاج.

كما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع نظيره المصري، على خوض مباراة ودية بين منتخبي البلدين.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا رسميا (الإثنين) قال فيه: "ضمن التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023، أي من 9 إلى 17 من الشهر المقبل، سيواجه المنتخب الوطني الرأس الأخضر ومصر على التوالي في مباراتين وديتين".

ويعتبر التوقف الدولي القادم هو التوقف قبل الأخير خلال العام الحالي ومن المقرر أن يتواجد فيه المنتخب المصري بكامل نجومهم بقيادة النجم المصري محمد صلاح، كما من المتوقع أن تكون المباراة في أبوظبي.