الامارات | خبر صادم للأهلي المصري بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، بزيادة نسبة المكافآت المالية للبطولة التي أقيمت الأسبوع الماضي وفاز بها فريق اتحاد العاصمة على الأهلي المصري بهدف دون مقابل.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على زيادة المكافآت بنسبة 130 بالمئة في الجوائز المالية لكأس السوبر وذلك عقب أيام قليلة من حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب المسابقة على حساب الأهلي.

وأكد "الكاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين، أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الماضي، في السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل على نصف مليون دولار بدلا من 200 ألف دولار.

كما أضاف البيان أن الأهلي "وصيف البطل" سيحصل على 250 ألف دولار بدلا من 125 ألف دولار.

وأشار البيان أن "الكاف"، قرر زيادة المكافآت في كأس السوبر لتتماشى مع التزام رئيسه الدكتور باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.