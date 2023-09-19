شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن تعاقده مع مهاجم توروا الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي فاركو، برئاسة عز الدين ياشار، في التعاقد مع المهاجم الغيني "محمد بانجورا" لاعب توروا الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي برونو روماو.
وتعد صفقة المهاجم الغيني صاحب الـ19 عاما هي الرابعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الثلاثي صلاح باشا وموسيس توراي ومحمود البدري.
وتعد صفقة المدافع محمود البدري هي الثالثة لفاركو بالانتقالات الصيفية، بعد الجناح السيراليوني موسيس توراي والمهاجم صلاح باشا.
وكان فريق فاركو قد تعاقد أيضا مع صلاح باشا لاعب فريق جويجليانو الإيطالي، ومنتخب مصر للشباب، بعقد يمتد 4 مواسم مقبلة تنتهي في يوليو 2027.
ويعد صلاح الدين رضا والشهير بـ صلاح باشا أحد أهم عناصر منتخب مصر للشباب، ومن اللاعبين الذي تعول عليهم الجماهير المصرية الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصبح مهاجم منتخب مصر الأول، خاصة أنه محترف في إيطاليا.
وكان صلاح باشا أحد لاعبي فريق الأهلي، حيث خطف الأنظار خلال السنوات الماضية، رغم أنه من مواليد 2003، إلا أن هناك دائمًا متابعة له بعد احترافه مبكرًا، مما جعل الجميع يرى فيه مستقبل هجوم منتخب مصر.
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