شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. بسيونى: نخوض موسما صعبا.. وتجاهل اللاعبين للتعليمات سر عصبيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الموسم الذى انطلق اليوم في الدوري المصري، هو أصعب المواسم على الإطلاق، موضحا أن كل الفرق تملك فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وقال بسيوني، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "البعض لاحظ عصبيتي الكبيرة في مواجهة البنك الأهلي، وهذا سببه أن اللاعبين لم ينفذوا التعليمات التي تدربنا عليها خلال الأسبوع الأخير".

وأضاف بسيوني: "وجدت أن بعض اللاعبين خارج المستوى، رغم أن الفترة الأخيرة كنا أشد تركيزا، ونجحنا في الفوز لأننا لعبنا على الفوز واحترمنا إمكانيات لاعبي البنك الأهلي، وجاهزون للتحديات المقبلة، خاصة بعد الانطلاقة المميزة".

وقد تغلب فريق طلائع الجيش على البنك الأهلى بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

وجاءت أحداث الـ45 دقيقة الأولى متوسطة في الأداء الفني، رغم محاولة الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر وتسجيل أهداف ولكن بدون خطورة حقيقية.

وسجل يسري وحيد، لاعب طلائع الجيش، هدف تقدم فريقه على البنك الأهلى في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعد استغلال عرضية أحمد متعب من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية في مرمى البنك، معلنا عن تسجيل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري.

وأضاف عبد الرحمن شيكا الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعد اختراق دفاع البنك وتسديد الكرة بيمناه لتسكن شباك محمد أبو جبل، وينتهي اللقاء بفوز الفريق العسكري بهدفين نظيفين.