الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد

كشف مقربون من لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين، أن إدارة النادي قامت بتمديد عقد اللاعب وزيادة راتبه الشهري وفاءً بوعد سابق للاعب في حال أثبت جدارته، وهو ما حدث بالفعل فقد بات اللاعب أحد العناصر الأساسية في الفريق.

إحاطة

وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة لحضور الإحاطة الإعلامية الخاصة لاستعراض أبرز مواد وبنود قانون الرياضة الجديد، وذلك عند الساعة الـ12 من ظهر اليوم بمقر الهيئة في دبي.

تعويض

ذكرت صحيفة لانسي البرازيلية أن لاعب الوصل السابق راميرو، تلقى تعويضاً من نادي كورينثيانز تبلغ قيمته 5.2 ملايين ريال برازيلي، مشيرة إلى أن اللاعب البرازيلي واجه صعوبات عديدة مع ناديه منذ انتهاء إعارته إلى «الإمبراطور» في يونيو 2022.