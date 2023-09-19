الامارات | مشاركة نسائية أولى بدورة العمال الرياضية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة أكثر من 350 مشاركاً من بينهم مشاركة نسائية للمرة الأولى في الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتُقام منافساتها في 10 مواقع مختلفة بدبي وتتضمن 11 لعبة رياضية وتتواصل منافساتها حتى 13 مارس المقبل.

وقام أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عبدالله لشكري، والمنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية فاطمة أحمد، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع هدايا على الجمهور الذي تابع منافسات البطولة، حيث حضر عدد كبير من العمال في منطقة القوز الصناعية لمتابعة المنافسات وتشجيع أقرانهم من المشاركين في البطولة.

وفاز فريق إيمريل بالمركز الأول في فئة السيدات التي تمت إضافتها للمرة الأولى في منافسات الدورة.

وذكر بيان صحافي: «شهدت البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة النسائية من قبل العاملات في مختلف الشركات حيث بلغ عدد اللاعبات في بطولة الريشة الطائرة 56 لاعبة، وجاء الفريق النسائي من شركة إمداد في المركز الثاني، فيما حل فريق ديزرت جروب في المركز الثالث، وفي فئة الرجال فاز فريق دتكو بالمركز الأول تلاه فريق إيمريل (ب) في المركز الثاني، وحل فريق إيمريل (أ) في المركز الثالث».

وأقيمت منافسات بطولة الريشة الطائرة في صالة أرينا دلسكو بمنطقة القوز الصناعية.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية حيث تُقام منافسات بطولة الكبادي يوم الأحد المقبل، في صالة مدرسة العهد الجديد بمنطقة القرهود.

وتضم النسخة الخامسة من الدورة 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكيت، ورياضة الكبادي، وتُقام المنافسات في مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، مجمع الغرير السكني.