الامارات | «كأس السوبر».. نجمة سادسة في «يد» الشارقة أم الأولى لشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان، في نادي النصر، في السابعة من مساء اليوم، لقاء فريقي اليد في ناديي الشارقة وشباب الأهلي، في النسخة السابعة من مسابقة كأس السوبر الإماراتي، الطامح من خلالها «الملك» إلى الاحتفاظ باللقب للمرة السادسة على التوالي، ويطلبها «الفرسان» بشعار اللقب الأول تاريخياً في البطولة.

ويتطلع الفريقان إلى حسم موقعة السوبر، المانحة بطلها التأهل لخوض كل من استحقاقي «السوبر الإماراتي - البحريني» في نسخته السادسة، و«السوبر الإماراتي - السعودي»، الذي يقام للمرة الأولى، ويتوقع تحديد موعدهما في الفترة المقبلة، بالتنسيق بين اتحاد كرة اليد في كل من الإمارات والبحرين والسعودية.

وتمثل «كأس السوبر» أولى استحقاقات الشارقة للدفاع عن ألقابه للموسم الماضي، ويعول «الملك» المتوج الأحد الماضي بقيادة مدربه التونسي سامي السعيدي بلقب أول في مسابقة كأس الاتحاد بافتتاحية الموسم الجديد، على خبرات الفريق «البطل» المدافع عن إنجاز الخماسية التاريخية لموسم 2022-2023.

ويعتمد «الملك» في تحقيق طموحاته للاحتفاظ بـ«كأس السوبر» على الاستقرار الفني، بعد التجديد لكل عناصر الفريق، بمن فيهم المحترف التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نعيم بفئة المقيم، والمصري محمود، ومن خلفهم نخبة العناصر الدولية للمنتخب الأول، يبرز منهم أحمد هلال، وأحمد عبدالله، وإبراهيم القرص، والحارس المخضرم محمد إسماعيل.

ويتطلع شباب الأهلي إلى كسر عقدة «السوبر»، خاصة أمام الشارقة، بعد أن حرم «فرسان دبي» حصد اللقب أمام «الملك» في ثلاث مناسبات، كان آخرها الخسارة في النسخة الأخيرة بنتيجة (27-32).

وفي المقابل، يعتمد شباب الأهلي على خدمات مدربه الجديد التونسي وليد بن عمرو، بجانب اكتمال عقد الفريق وبلوغ مرحلة متقدمة من الانسجام مع المحترف البرازيلي أكاسيو ماركوس، الذي يسجل حضوره للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، ومن خلفه التونسي ريان بن محمود، وكوكبة من العناصر الدولية الإماراتية بقيادة عيسى البناي ووحيد مراد ومزوق جمعة والحارس عبدالرحمن خميس.

يذكر أن الجزيرة كان قد حقق لقب النسخة الأولى موسم 2016-2017، قبل أن يقبض الشارقة على اللقب مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2019-2020، و2021-2022، و2022-2023، مع العلم أن البطولة لم تقم موسم 2020-2021 بسبب جائحة كورونا.

• الشارقة يتسلح بالاستقرار الفني بعد التجديد لعناصر الفريق كافة.

• محترف شباب الأهلي ماركوس يسجل حضوره الأول في الدوري.