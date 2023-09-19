الامارات | مجلس أبوظبي الرياضي يطّلع على الموازنة المالية لعام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة أبوظبي الرياضي اجتماعه الدوري أمس، لمناقشة مستجدات الأعمال وبحث خطط تطوير قطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، ومواصلة تقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز نجاحات المنظومة الرياضية على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي محمد الرميثي، الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأعضاء الدكتور جمال الكعبي، وسيف القبيسي، ومحمد النعيمي، والدكتورة أمنيات الهاجري، بالإضافة إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الإستراتيجي، ونورة المنهالي مدير إدارة التطوير المؤسسي والجودة، وحمدة المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.

وذكر بيان صحافي أن «مجلس الإدارة اطّلع على الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة 2024، التي تعكس الأداء القوي لمجلس أبوظبي الرياضي وتأثيره على قطاع الرياضة، بهدف تحقيق صالح المواطن، ودعم قطاع الرياضة والرياضيين، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر على حد سواء، ومدى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة».

كما تم الاطلاع على تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2023، وتقرير مؤشرات الأداء، إضافة إلى أولويات مشاريع العام المقبل 2024، ومختلف الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالنشاط الرياضي في أبوظبي.

وشدّد مجلس إدارة أبوظبي الرياضي على أهمية مواصلة تنظيم فعاليات مجتمعية بشكل دوري، وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية، للوقاية من الأمراض، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وخلق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، علماً بأن عدد المشاركين في الفعاليات والرياضات المجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ما يقارب 124 ألف مشارك ومشاركة.

كما أوصى الاجتماع بزيادة تفعيل الشراكة مع دائرة البلديات والنقل بأهداف خدمة المجتمع، والارتقاء بجودة حياة الأفراد.