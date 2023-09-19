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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..يلاشوت

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..يلاشوت،ستقام مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023-2024.

لا شك أن المجموعة السادسة في هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا تُعتبر مجموعة قوية وصعبة جدًا، حيث تتضمن إلى جانب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، فريقي ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيسعى كل من باريس سان جيرمان ودورتموند جاهدين للفوز في هذه المباراة الأولى، بهدف بدء مشوارهما في دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة، وذلك نظرًا لصعوبة المنافسة في هذه المجموعة المعقدة.

مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر

حصل دورتموند على جرعة من الثقة عقب فوزه المثير على ملعب فرايبورج 4 /2 يوم السبت الماضي، قبل مواجهته الصعبة أمام سان جيرمان في المجموعة التي تضم أيضا ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند اليوم الاثنين "النقاط الثلاث في فرايبورج كانت جيدة بالنسبة لنا ومنحتنا بعض القوة لما سنواجهه في باريس".

ويدرك كيهل أن مواجهة سان جيرمان تعد بداية صعبة لفريقه في دوري الأبطال رغم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن حامل لقب الدوري الفرنسي، لكنه حذر من أن النادي الفرنسي لا يزال يطمح للتتويج باللقب القاري.

وأشار "باريس بالتأكيد يتوقع المزيد، لكن دوري الأبطال محطة مختلفة تماما، هذا الفريق بدأ بهدف الفوز بالألقاب، لهذا استثمروا 350 مليون يورو أخرى (373 مليون دولار)".

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1.