شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف يخوض مبارياته بدورى القسم الثانى على ملعب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو تليفونات بنى سويف اختيار ملعب الترسانة بميت عقبة لخوض مبارياتهم بدورى القسم الثانى "ب"، بعد فشلهم فى اختيار أحد ملاعب بنى سويف نظرا لمشاركة أكثر من فريق بالمحافظة سواء بدورى المحترفين أو القسم الثانى.

ورغم أن تليفونات بنى سويف كان يخوض مبارياته الموسم الماضى على ملعب لافيينا، إلا أن الموسم الحالي أكدوا صعوبة ذلك، ما اضطرهم لاختيار ملعب الترسانة الذى يعد أقرب اختيار لهم.

ويشارك تليفونات بنى سويف في المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى " ب " التي تضم أندية شمال الصعيد والتي يصعد فيها صاحب المركز الأول لدورى المحترفين مباشرة، كما يلعب مع صاحب المركز الأول فى المجموعة الأولى مباراة يتأهل الفائز فيها لدورة رباعية يصعد منها الأول للدورى الممتاز مباشرة.