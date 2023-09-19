شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف سبب مواجهة بيراميدز باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، سبب مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية ببطولة الدوري، والمقرر اقامتها الاثنين المقبل، باستاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي.

وقال اللواء أشرف نصار، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن استاد القاهرة الدولي هو الملعب الرئيسي للبنك الأهلي، ولكن إقامة مباراة الزمالك مع المقاولون العرب فى نفس يوم مباراة الفريق مع بيراميدز تسبب فى إقامتها باستاد السلام.

وأضاف رئيس البنك الأهلي، "هدفنا إنهاء الموسم الجديد من الدوري فى أحد المراكز السنة الأولى، ونضع أعيننا على المربع الذهبي لأن أصحاب أول 6 مراكز يشاركون فى بطولات خارجية".

واختتم قائلا، "وضعنا لائحة مكافآت مجزية للاعبين، وفي نفس الوقت هناك عقوبات مشددة فى حالة التقصير".