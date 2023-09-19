فانتازي.. مانشستر يونايتد يعلن غياب مدافع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يغيب ظهير نادي مانشستر يونايتد، آرون وان بيساكا عن الملاعب لفترة بعد تعرضه للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت ضد برايتون في الدوري الإنجليزي. وفقا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد.

ودخل الظهير الأيمن الإنجليزي كبديل في الدقيقة 85، بعد أن بدأ المباراة على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من المرض خلال الأسبوع الماضي.

وقال الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الفحوصات والتقييم لتحديد المدة التي سيغيبها وان بيساكا، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي يوم السبت المقبل، والموافق 23 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز