فانتازي.. ارتفاع سعر نجم برينتفورد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 18 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.9 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماتيوس فرانكا (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

مانويل آكانجي (مانشستر سيتي) 5.0 مليون جنيه إسترليني.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.6 مليون جنيه إسترليني.

جاكوب ميرفي (نيوكاسل) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جوليان بيانكون (نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

سعيد بن رحمة (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني.

بابلو فورنالس (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.