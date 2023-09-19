شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تخوض منافسات بطولة العالم للمصارعة فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافساتها في بطولة العالم، اليوم، حيث غادرت إلى صربيا يوم 15 من ذات الشهر، قبل البطولة بأيام استعدادا للمنافسة على الذهب.

وتشارك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة في منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا في الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجارى،والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس 2024.

وتٌعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مدير فنى.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية