شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال ألأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين خلو الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض الفريق أمس فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات ‏الكرة.‏ وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏