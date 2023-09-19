شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن درع الدوري بمواجهة المصري البورسعيدى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرات فنية مع لاعبيه وجلسات خاصة من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لخوض مباراة المصري، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، ومطالبة اللاعبين بطى صفحة السوبر والتركيز على تحقيق بداية قوية فى افتتاح الدوري، لتكون رسالة قوية لكل الفرق بأن الأهلي لن يتخلى عن الدرع.

كما حرص كولر على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات المصري، فيما اشتكى من غموض المصري في ثوبه الجديد تحت قيادة علي ماهر وبعد الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهو ما تجعل مهمته في استكشاف المنافس صعبة، لاسيما وأنه لم يخض أي مباراة رسمية في الفترة الماضية تساعده من معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البورسعيدي.

ويرغب مارسيل كولر في تقديم مستوى جيد وإجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه الذي خاض مباراة السوبر الأفريقي، خاصة في خط الهجومي، الذي قد يشهد مشاركة الفرنسي أنتوني موديست بشكل أساسي، ومعه بيرسي تاو الذي شارك كبديل في السوبر الأفريقي.

فيما يفكر كولر فى إجراء تعديل على خط الدفاع من خلال إعادة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا على حساب رامي ربيعة، مع استمرار الدفع بالثنائي الجدد إمام عاشور ورضا سليم، وهو ما سيتحدد في المحاضرة الأخيرة التى سيعقدها كولر مع لاعبيه فى فندق الإقامة اليوم قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويبدو التشكيل المتوقع الذى يخوض به الأهلي المباراة مكوناً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور فى الوسط ورضا سليم وبيرسي تاو وموديست فى الهجوم.

وفي المقابل، استعد فريق المصري جيداً من خلال تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، بخلاف خوض عدد من المباريات الودية، التي تجعل فريقه على أتم استعداد لخوض مباراته الافتتاحية ضد الأهلين والتي يسعى خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز على الفريق الأحمر أو التعادل على أقل تقدير.

واستقر علي ماهر على القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه في الموسم الجديد بعد التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين مثل محمود حمادة وميدو جابر ومحمد الشامي وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد.

ويرغب علي ماهر في تقديم مستوى قوي مع المصري أمام الأهلي وأن يكون ندا قويا للفريق الأحمر كما كان يفعل مع كل الفرق التي دربها من قبل، وكان يقدم مستويات قوية أمام الفرق الكبرى خاصة الأهلي.