شكرا لقرائتكم خبر عن البطلة يمنى عياد: توقعت التأهل لأولمبياد باريس.. ووالداى أكبر الداعمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت يمنى عياد الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024 وأول ملاكمة مصرية في التاريخ تتأهل إلى الدورات الأولمبية الصيفية، إنها كانت تشعر بأنها ستتأهل، بعدما بذلت جهدا كبيرا في التمرين: «هذا الأمر كان هدفنا وتعبت كتير في التمرين وزودنا عدد ساعات التمرين».

أضافت عياد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حلمها في التأهل للأولمبياد لم يغب عن بالها أبدا، وكان لديها عزيمة لبلوغ هدفها.

وتابعت الملاكمة المصرية المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024: «كنت أستيقظ مبكرا وأصلي وأتدرب وأذهب إلى كليتي بعدها أعود للبيت كي أتوضأ وأصلي وأذاكر ثم أذهب إلى التمرين وكنت أتبع نظاما غذائيا».

وواصلت: «لم يكن من الممكن أن أؤجل امتحاناتي في كلية التربية والرياضية حيث أدرس في الفرقة الثالثة، وكنت أستأذن من المعسكر وأنهي التمرين ليلا وكنت أذهب إلى البيت وانام وأستيقظ لحضور الامتحان بعدها أذهب إلى المعسكر حتى أحضر التمرين، وأبي وأمي كانا أكبر داعم لي وكانا يشجعاني دائما».