شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك مع محمد صبحى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض، تحدث خلالها معه عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتى وأدت للخسارة بهدفين، وتحدث "أوسة" مع صبحى حتي يعيد الثقة للحارس، خاصة قبل مواجهة بيراميدز المهمة فى أولى جولات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.

كما منح عبد المنصف بعض التعليمات الخاصة لمحمد صبحى حتى يتمكن من استعادة تركيزه وعدم التأثر سلبيًا بالأخطاء التي ارتكبها في لقاء أرتا سولار، وكثف مدرب الحراس الحصة التدريبية لمحمد صبحى وحراس الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن تلك المباراة تعد من أهم مباريات الموسم، كونها فى افتتاحية البطولة، وأمام فريق مدجج بالنجوم وستكون المباراة في غاية الصعوبة، وتحتاج لتركيز شديد والابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء مهما كانت بسيطة.