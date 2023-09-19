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تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك مع محمد صبحى قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، جلسة خاصة مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأبيض، تحدث خلالها معه عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتى وأدت للخسارة بهدفين، وتحدث "أوسة" مع صبحى حتي يعيد الثقة للحارس، خاصة قبل مواجهة بيراميدز المهمة فى أولى جولات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى.

 

كما منح عبد المنصف بعض التعليمات الخاصة لمحمد صبحى حتى يتمكن من استعادة تركيزه وعدم التأثر سلبيًا بالأخطاء التي ارتكبها في لقاء أرتا سولار، وكثف مدرب الحراس الحصة التدريبية لمحمد صبحى وحراس الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن تلك المباراة تعد من أهم مباريات الموسم، كونها فى افتتاحية البطولة، وأمام فريق مدجج بالنجوم وستكون المباراة في غاية الصعوبة، وتحتاج لتركيز شديد والابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء مهما كانت بسيطة.

 

فى سياق آخر، ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على الموافقات الخاصة بطلب حضور 50 ألف مشجع في مواجهة الأياب أمام أرتا سولار الجيبوتى، حيث يرغب الجهاز الفني للزمالك في حضور أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفارس الأبيض، من أجل تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل لدور المجموعات، خاصة وإن الزمالك خسر في لقاء الذهاب الذى أقيم في تنزانيا بنتيجة 2 / 0 ضمن منافسات دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

 

وحدد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، على استاد القاهرة الدولى، ويأمل مسئولي القلعة البيضاء في الحصول على الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيرى، خوفًا من مفاجأت الفرق الأفريقية والتي قد تؤدى لإقصاء الزمالك من البطولة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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