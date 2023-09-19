شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك مع محمد صبحى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
كما منح عبد المنصف بعض التعليمات الخاصة لمحمد صبحى حتى يتمكن من استعادة تركيزه وعدم التأثر سلبيًا بالأخطاء التي ارتكبها في لقاء أرتا سولار، وكثف مدرب الحراس الحصة التدريبية لمحمد صبحى وحراس الفريق فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن تلك المباراة تعد من أهم مباريات الموسم، كونها فى افتتاحية البطولة، وأمام فريق مدجج بالنجوم وستكون المباراة في غاية الصعوبة، وتحتاج لتركيز شديد والابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء مهما كانت بسيطة.
فى سياق آخر، ينتظر مسئولو نادى الزمالك الحصول على الموافقات الخاصة بطلب حضور 50 ألف مشجع في مواجهة الأياب أمام أرتا سولار الجيبوتى، حيث يرغب الجهاز الفني للزمالك في حضور أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة الفارس الأبيض، من أجل تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل لدور المجموعات، خاصة وإن الزمالك خسر في لقاء الذهاب الذى أقيم في تنزانيا بنتيجة 2 / 0 ضمن منافسات دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.
وحدد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، 30 سبتمبر الجاري موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، على استاد القاهرة الدولى، ويأمل مسئولي القلعة البيضاء في الحصول على الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيرى، خوفًا من مفاجأت الفرق الأفريقية والتي قد تؤدى لإقصاء الزمالك من البطولة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز