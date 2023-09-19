شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع أحمد عيد وأيمن منصور من المشاركة مع المصرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة مشاركة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا المصرى في مباراة الأهلى اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الأول من الدورى، بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع للمصرى رغم امتلاكهما عقودا مع الفريق الأبيض، ويخضع اللاعبان للتحقيق غدا الأربعاء بداعى التوقيع لناديين.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفض تسليم البطاقات الخاصة بالثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى المصرى انتظارا لصدور قرار لجنة شئون اللاعبين ضد اللاعبين في الشكوى المقدمة ضدهما من نادى الزمالك.

واشتكى الزمالك اللاعبين بداعى توقيعهما للمصرى رغم سريان عقدهما مع النادى الأبيض، بينما يؤكد اللاعبان والنادى المصرى أنه تم التعاقد معهما بعد التأكد من عدم ارتباطهما بأى عقود أو قيدهما في أي ناد.