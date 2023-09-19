شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إصابة بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة خلال الأيام الماضية، بعد سفرها برفقة بعثة المنتخب الوطنى إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا، وهى الإصابة التى حرمتها من المشاركة فى البطولة.

وبعد خضوع بسنت حميدة لفحوصات طبية مكثفة، جاء تشخيص الإصابة بوجود قطع جزئي في وتر منشأ العضله الضامة ووجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة مع وجود تليف فى منشأ العضلة الخلفية مما تسبب في وجود ضعف كبير فى قوة القدم اليمني عن اليسري يصل إلى الضعف مع اختلاف الطول والمدي الحركي في العضلة اليمني عن اليسري.

وتتواجد بسنت حميدة حاليا فى قطر للخضوع للعلاج حتى تمام الشفاء التام للعودة فى أسرع وقت لاستئناف مشاركتها فى البطولات خاصة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024.

وتسببت إصابة بسنت حميدة فى عدم استكمالها المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى أقيمت بالمغرب، لتغادر بعد تحقيق ذهبية سباق 100 متر، بينما لم تشارك فى سباق 200 م بسبب الإصابة التى تعرضت لها .