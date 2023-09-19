شكرا لقرائتكم خبر عن وويكز وعلي مرشحان لسفيري الكريكيت في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دخل نجما الكريكيت البريطانيان كريس وويكز ومعين علي مفاوضات مع المملكة العربية السعودية ليكونا سفيري اللعبة في الشرق الأوسط.

ودارت المفاوضات بين ممثلين عن الرياضة السعودية والنجمين مطلع العام الجاري حول فكرة المشاركة في بطولة كريكيت تنطلق العام المقبل ستكون هي الأغلى عالمياً ويكون فيها وويكز وعلي سفيرين إلى جانب المشاركة.

وترعى شركة أرامكو السعودية بطولة العالم للكريكيت التي ستقام في الهند الشهر المقبل ويتفاوض ممثلو السعودية مع الاتحاد الهندي للعبة للسماح للاعبين الهنود بالمشاركة في بطولة الكريكيت الجديدة رغم وجود لائحة تمنع اللاعبين الهنود من المشاركة في بطولات خارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد كريكيت السعودية الأمير سعود بن مشعل آل سعود الشهر الماضي إن السعودية تخطط لإقامة بطولات كريكيت مختلفة وأضاف: «سيكون هناك دوري لجميع الفئات العمرية وليس بطولة واحدة، وقد طورنا علاقاتنا مع اتحاد اللعبة الدولي والاتحاد الآسيوي للعبة إلى جانب بعض الاتحادات الدولية الناجحة في اللعبة وأشهر نجوم الكريكيت عالمياً كما وظفنا خبراء لمساعدتنا في تطوير نموذج للدوري، وبالطبع نحتاج لكثير من العمل في البنية التحتية وسنعلنها في الوقت المناسب».