شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل مرشح لمنصب المدير العام لمنتخب تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن استعداد الاتحاد التركي لكرة القدم لإقالة مدرب المنتخب ستيفان كونتز والمدير العام حميد ألتينتوب، وتعيين الألماني يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا السابق، مدرباً والنجم الألماني مسعود أوزيل مديراً عاماً بعد اعتزاله الكرة قبل 6 أشهر فقط بعد لعبه لنادي باشا شهر التركي.

وتحتل تركيا وصافة مجموعتها في تصفيات يورو 2024 لكنها عانت من خسارة 4-2 أمام اليابان ودياً، كما ذكر التقرير أن المدرب كونتز على خلاف مع لاعب الوسط المؤثر هاكان كالهان أوغلو، ومستقبل ألتينتوب أيضاً يحوم حوله الشك لأن أسطورة تركيا كان له دور محوري في تعيين كونتز. ولعب أوزيل تحت قيادة لوف وسجل له 23 هدفاً في 92 مباراة بين 2009-2018 وكان لنجم ريال مدريد وأرسنال السابق دور مهم في حصد كأس العالم 2014.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي بعد مونديال 2018 وقال وقتها: إن هناك مناخاً من العنصرية وعدم الاحترام بسبب جذوره، وتحول لكبش فداء لأداء الماكينات المتراجع.