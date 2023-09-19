شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أسوأ عرقلة في كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انتشر مقطع على مواقع التواصل يظهر عرقلة لاعب في دوري الأضواء في هندوراس لاثنين من لاعبي الفريق الخصم تركت كل واحد منهما بكدمة على ساقه.

وفي التفاصيل، قام أندريه أوريلانا لاعب نادي ماراثون بالهجوم بساقيه على لاعبي فريق أولمبيا متصدر الترتيب في ليغا ناسيونال في الدقائق الأخيرة من مباراة الهزيمة أمام البطل 1-صفر.

وأشارت صحيفة دايلي ستار إلى أن اللاعبَين اللذين تعرضا لهذا التدخل القوي جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقدم أولمبيا بالتسجيل في معقل ماراثون قبل دقائق من العرقلة، ويبدو أن الغضب استحكم لدى المدافع أوريلانا، المعار من أولمبيا، وقرر الانتقام بهذه الطريقة العنيفة من زميليه السابقين كارلوس بينيدا وجيرمان ميخيا.

ولم يكن لدى حكم المباراة خيار سوى رفع البطاقة الحمراء في وجه أوريلانا، وعلى المدافع أن يجهز اعتذاراً مطولاً لزميليه عندما يعود في نهاية العام إلى ناديه الأم.

واعتذر أوريلانا بعد الطرد، وقال: «في الحقيقة كنت مخطئاً وأعتذر إلى الجميع، أنا بشر وأتعلم من أخطائي. أعتقد أن تصرفي كان متهوراً وفي لحظة غضب. جيرمان ميخيا قال لي لا بأس وأنه يحبني وأن العرقلة جزء من اللعبة وأن عليّ ألا أفقد الـ«DNA» الخاص بي وأن أواصل العمل. عليّ تعلم التوازن في الشعور وأعدكم بعدم التكرار».