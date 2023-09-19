شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يلاقي الكويت الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي فريق الكهرباء الأول لكرة القدم العراقي، مساء الثلاثاء، أولى مبارياته في كأس الاتحاد الآسيوي عندما يستضيف فريق الكويت الكويتي على ملعب «البصرة الدولي»، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال لؤي صلاح، مدرب فريق الكهرباء العراقي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام فريق الكويت الكويتي «إعدادنا كان جيداً جداً رغم قصر المدة، حيث حاولنا قدر الإمكان تجهيز الفريق بدنياً وفنياً».

ورأى، أن «مباراة الافتتاح مهمة وتمتلك خصوصية كبيرة بالنسبة للفريقين، ونحن نعتمد على الأداء الجماعي في طريقة اللعب، ونطمح بأن تكون مباراة الكويت بوابة النجاح لنا في البطولة».

وتابع، أن «فريق الكويت الكويتي محترم جداً ويعد من أفضل فرق البطولة».

بينما قال حارث فلاح، لاعب فريق الكهرباء العراقي في المؤتمر الصحفي: «فخورون جداً بالمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رغم قصر مدة الإعداد، ومع ذلك نطمح بقوة لتحقيق الفوز، ونمني النفس بمؤازرة الجمهور العراقي المتواجد في محافظة البصرة لنا من فوق المدرجات».

ويشارك فريق الكهرباء العراقي، لأول مرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في تاريخه، وجاءت مشاركته بفضل عدم مشاركة فريق الشرطة في منافسات بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، الأمر الذي جعل الاتحاد العراقي لكرة القدم يزج فريق القوة الجوية، باعتباره وصيف فريق الشرطة، بطل الدوري في الموسم الماضي، وشارك فريق الكهرباء باعتباره حصل على المركز الرابع في الترتيب العام للدوري العراقي المنصرم يحصل على فرصة المشاركة في هذه البطولة.