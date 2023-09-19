شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم محطات الإسماعيلي فى الدورى المصرى قبل ضربة البداية أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق زد ،الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، الذى انطلق أمس الاثنين.

وحاول إيهاب جلال الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

ونستعرض أهم المحطات التاريخية للاسماعيلى فى الدوري المصري قبل ظهوره الأول بالنسخة الجديدة.

* أكثر فوزًا ..

موسم 90 / 91 .. 20 مباراة

موسم 2001 / 2002 .. 20 مباراة

موسم 2006 / 2007 .. 20 مباراة

موسم 2008 / 2009 .. 20 مباراة

موسم 74 / 75 .. 19 مباراة

موسم 2017 / 2018 .. 19 مباراة

– أكثر تعادلًا ..

موسم 2014 / 2015 .. 19 مباراة

موسم 2016 / 2017 .. 18 مباراة

– أكثر هزيمة ..

موسم 2019 / 2020 .. 15 مباراة

موسم 2021 / 2022 .. 14 مباراة

موسم 2020 / 2021 .. 13 مباراة

موسم 52 / 53 .. 11 مباراة

موسم 2005 / 2006 .. 11 مباراة

موسم 2015 / 2016 .. 11 مباراة

موسم 2018 / 2019 .. 11 مباراة

– أقل فوزًا ..

موسم 57 / 58 .. مباراة واحدة

– أقل تعادلًا ..

موسم 64 / 65 .. مباراتين

موسم 52 / 53 .. 3 مباريات

موسم 99 / 2000 .. 3 مباريات

موسم 2005 / 2006 .. 3 مباريات

موسم 2008 / 2009 .. 3 مباريات

– أقل هزيمة ..

موسم 2001 / 2002 .. بدون هزيمة

موسم 66 / 67 .. مباراة

موسم 90 / 91 .. مباراتين

موسم 91 / 92 .. مباراتين

– أكثر وأقل النقاط ..

موسم 2017 / 2018 .. برصيد 68 نقطة

موسم 57 / 58 .. برصيد 8 نقاط

– أقوى خط هجوم ..

موسم 66 / 67 .. الأول برصيد 34 هدفًا

موسم 72 / 73 .. الأول برصيد 29 هدفًا

موسم 93 / 94 .. الأول برصيد 52 هدفًا

موسم 99 / 2000 .. الأول برصيد 53 هدفًا

موسم 2006 / 2007 .. الأول برصيد 64 هدفًا

موسم 2008 / 2009 .. الأول برصيد 52 هدفًا

موسم 74 / 75 .. الثانى برصيد 66 هدفًا

موسم 86 / 87 .. الثانى برصيد 27 هدفًا

موسم 88 / 89 .. الثانى برصيد 37 هدفًا

موسم 94 / 95 .. الثانى برصيد 31 هدفًا

موسم 2001 / 2002 .. الثانى برصيد 52 هدفًا

موسم 2007 / 2008 .. الثانى برصيد 47 هدفًا

موسم 2010 / 2011 .. الثانى برصيد 48 نقطة

– أقوى خط دفاع ..

موسم 62 / 63 .. الأول برصيد 16 هدفًا

موسم 63 / 64 .. الأول برصيد 17 هدفًا

موسم 90 / 91 .. الأول برصيد 8 أهداف

موسم 2001 / 2002 .. الأول برصيد 14 هدفًا

موسم 53 / 54 .. الثانى برصيد 28 هدفًا

موسم 66 / 67 .. الثانى برصيد 17 هدفًا

موسم 72 / 73 .. الثانى برصيد 13 هدفًا

موسم 99 / 2000 .. الثانى برصيد 22 هدفًا

موسم 2006 / 2007 .. الثانى برصيد 23 هدفًا

موسم 2013 / 2014 .. الثانى برصيد 16 هدفًا