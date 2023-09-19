شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة النيجيرى جودوين مهاجم الطلائع وفرص مشاركته أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الفحص الطبى الذى خضع له النيجيري جودوين شيكا اوكوار مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد خفيف لن يمنعه من خوض مباراة إنبى المقرر لها الأربعاء 27 سبتمبر الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري.

وتعرض جودوين لإصابة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بإفتتاحية الدوري أمس ولكن محمد الأسيوطى طبيب الطلائع وضع له برنامج تأهيلى ينفذه خلال الأيام المقبلة ليصبح جاهزاً للمشاركة أمام إنبى.

ونجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على العقد، في حضور اللواء أيمن المصري، المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وكان جودوين قد خضع لفترة اختبار خلال معسكر الطلائع بالإسكندرية ونجح في لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني ليطلب التعاقد مع اللاعب .