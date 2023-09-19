شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| تصرف «عدواني» من نيمار يثير الغضب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة جمعت الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، تصرفاً غاضباً من نيمار دا سيلفا، لاعب «الأزرق الهلالي» ضد نظيره في الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 60 من زمن المباراة وعند تنفيذ النجم البرازيلي لركلة ثابتة، قام لاعب نافباخور بالاقتراب من نيمار والكرة، في محاولة منه تأخير تنفيذ الركلة.

غضب نيمار من هذا التصرف، فدفع لاعب نافباخور بيديه ليسقطه أرضاً ثم سدَّد الكرة تجاهه، في لقطة أثارت استياءً واسعاً من جماهير المباراة.

ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الصفراء في وجه نيمار بسبب هذا التصرف.

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه نافباخور، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتعد هذه ثاني مشاركة لنيمار مع الهلال، حيث صنع هدفاً في ظهوره الأول مع الهلال عندما شارك بديلاً في الفوز 6/1 على الرياض في الدوري السعودي، الجمعة.

وإلى جانب الهلال ونافباخور، تضم المجموعة الرابعة مومباي سيتي الهندي ونساجي مازاندران الإيراني.