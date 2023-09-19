شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يجدد عقدي مدافعيه يحيى وجاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد نادي الشرطة الرياضي العراقي، تعاقده مع مدافعي فريقه الكروي الأول في الموسم الماضي أحمد يحيى وفيصل جاسم من أجل تمثيل الفريق في منافسات الموسم الكروي المقبل الذي ينطلق في 20 من الشهر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الشرطة في بيان مقتضب: «الظهير العصري أحمد يحيى يجدد الحضور مع الشرطة (القيثارة)».

وأضاف المكتب في بيان مقتضب ثانٍ: «صمام الأمان فيصل جاسم يجدد الولاء».

يذكر أن المدافعين أحمد يحيى وفيصل جاسم قد ظهرا بصورة جيدة مع فريق الشرطة أثناء مشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي جرت في السعودية وحصل فيها الفريق على المركز الثالث.

ومن خلال تجديد التعاقد مع المدافعين أحمد يحيى وفيصل جاسم، حافظ فريق الشرطة على أغلب لاعبيه الذين مثلوه في الموسم الماضي، حيث تسعى إدارته إلى جعل الفريق أشبه بالعائلة الواحدة من خلال حفاظها على لاعبيها وعدم التفريط بهم، لاسيما أن الكثير من لاعبي الشرطة قد تلقوا عروضاً من فرق أخرى لغرض الانضمام إليها، إلا أن اللاعبين وعبر تشجيع وحرص من الإدارة فضلوا البقاء مع فريق الشرطة.