شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «البريميرليغ» يحضرون أسبوع أزياء لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ( بريميرليغ) عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة في العاصمة لندن، وجذب نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الأنظار بمعطف داكن طويل جداً، كما اختار نجم أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا معطفاً أسود، وفضل نجم كريستال بالاس إيربيشي إيزي ملابس ملونة.

ويقدم النجوم الثلاثة أداء مميزاً هذا الموسم إذ ملأ الكوري الجنوبي الفراغ الذي خلفه رحيل هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني، ويواصل ساكا مساعدة فريقه أرسنال في المحافظة على سجل خال من الهزائم، وحصل إيزي على ثاني استدعاء لتمثيل منتخب إنجلترا بمباراة الفوز على اسكتلندا 3-1 ودياً لتنطبق عليهم مقولة «أنيق خارج الملعب ويمزق الخصوم داخله».