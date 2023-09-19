شكرا لقرائتكم كلوب: ليفربول سيتعامل مع الدوري الأوروبي "باحترام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي لكرة القدم "بشكل مناسب" وأكد أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولة القارية.

وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.

وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.

وأضاف كلوب لشبكة "تي.إن.تي سبورت": أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعا التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب، أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة.

وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد.

واستهل ليفربول، الذي تعاقد مع عدة لاعبين لتجديد خط الوسط هذا الصيف، الموسم الجديد بتعادل محبط مع تشيلسي قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز.

ورغم ظهور ليفربول بشكل متواضع في بداية مواجهة ولفرهامبتون واندرارز واستقبال هدف مبكر في الجولة الماضية يوم السبت، انتفض الفريق في الشوط الثاني وفاز 3-1 ليواصل ملاحقة الصدارة.

ولدى ليفربول 13 نقطة من خمس مباريات ويأتي ثالثا، وبفارق نقطتين خلف غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.

