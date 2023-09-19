الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الثلاثاء، الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتعد هذه المباراة، افتتاحية للبطولة التي يحمل النادي الأهلي لقبها، ويعمل على تحقيق الفوز لكي يعود الخسارة الماضية في بطولة السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضور جماهيري كبير، بعدما قررت رابطة الأندية زيادة الجماهير إلى 10 آلاف مشجع.