ميدو: إمام عاشور خطأ كولر الأكبر في هذه المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو ، نجم الزمالك السابق، على خسارة الأهلي لـ السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

قال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان لديه ثقة زائدة قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وفوجئت من تشكيل مارسيل كولر الأساسي، وتحديدا الدفع بـ إمام عاشور أساسيا".

وأضاف: "كان لازم إمام عاشور مياخدش أكتر من 20 أو 25 دقيقة، لأنه مفتقد رتم الماتشات، وإمام في ماتش اتحاد العاصمة كان خطأ كولر الأكبر".

وتابع: "في لاعيبة في الأهلي مش بيصنعوا الفارق وفي لاعيبة في الناشئين أحسن منهم، وعلي معلول مينفعش يلعب كل الماتشات، 60% فقط من المباريات، وفي كل المباريات التي تريد إراحة بها معلول، لن تقوم بإراحته، ولا يوجد له بديل".