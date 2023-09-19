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ميدو: إمام عاشور خطأ كولر الأكبر في هذه المباراة

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محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو ، نجم الزمالك السابق، على خسارة الأهلي لـ السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

قال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان لديه ثقة زائدة قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، وفوجئت من تشكيل مارسيل كولر الأساسي، وتحديدا الدفع بـ إمام عاشور أساسيا".

وأضاف: "كان لازم إمام عاشور مياخدش أكتر من 20 أو 25 دقيقة، لأنه مفتقد رتم الماتشات، وإمام في ماتش اتحاد العاصمة كان خطأ كولر الأكبر".

وتابع: "في لاعيبة في الأهلي مش بيصنعوا الفارق وفي لاعيبة في الناشئين أحسن منهم، وعلي معلول مينفعش يلعب كل الماتشات، 60% فقط من المباريات، وفي كل المباريات التي تريد إراحة بها معلول، لن تقوم بإراحته، ولا يوجد له بديل".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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