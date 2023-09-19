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موعد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف دوري أبطال آسيا مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، اليوم، عقب انطلاقها أمس ويشارك في البطولة أربع فرق سعودية: الفيحاء، الهلال، النصر واتحاد جدة.
نرصد موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
يوكوهاما مارينوس – انشيون يونايتد، 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.
أولسان هيونداي – باثوم يونايتد، 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس 3.
كايا – شاندونج تايشان، 3:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 2.
جوهور دارول تاكزيم – كاواساكي فورنتال، 3:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 1.
باختاكور – العين، 5:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس.
نادي أهال – الفيحاء، 7:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 2.
استقلال دوشنبه – الدحيل، 7:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 1.
بيروزي – النصر، 9:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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