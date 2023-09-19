موعد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف دوري أبطال آسيا مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، اليوم، عقب انطلاقها أمس ويشارك في البطولة أربع فرق سعودية: الفيحاء، الهلال، النصر واتحاد جدة.

نرصد موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

يوكوهاما مارينوس – انشيون يونايتد، 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس.

أولسان هيونداي – باثوم يونايتد، 1:00 ظهرًا، على قناة بي إن سبورتس 3.

كايا – شاندونج تايشان، 3:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 2.

جوهور دارول تاكزيم – كاواساكي فورنتال، 3:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 1.

باختاكور – العين، 5:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس.

نادي أهال – الفيحاء، 7:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 2.

استقلال دوشنبه – الدحيل، 7:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس 1.

بيروزي – النصر، 9:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورتس.