"موقف لا ينسى".. سيف زاهر يكشف تفاصيل مكالمة إمام عاشور وكواليس ما حدث مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة حدوث أزمة بين أحمد الشناوي، قائد الفريق الأول للنادي الأهلي، وإمام عاشور، لاعب الفريق عقب مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

قال سيف زاهر خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: " محمد الشناوي كان غاضب جدا جدا، عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ووجه اللوم للاعبين".

أوضح "زاهر": "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تدخل لتهدئة محمد الشناوي، ولكن لم يحدث أي مشادة مع أي لاعب مثلما تردد".

أضاف: "إمام عاشور كان يجلس بمفرده، بعد الوصول إلى فندق الإقامة، نظرا لحالة الحزن الكبيرة لخسارة المباراة الأولى له مع الأحمر، وذهب له محمد الشناوي ومحمود كهربا لإخراجه من هذه الحالة سريعا".

أتم تصريحاته: "إمام عاشور تواصل معي هاتفيا بعد الوصول إلى مصر، وأكد لي أن ما قام به محمد الشناوي وكهربا معه بعد الخسارة، أمر لا ينسى أبدا".

وكان النادي الأهلي تعرض للخسارة في المباراة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي بهدف دون رد.