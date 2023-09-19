موديست يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365"، التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم، على استاد برج العرب، في الجولة الافتتاحية للدوري المصري.

ويشهد التشكيل المتوقع للفريق الأحمر، مشاركة الفرنسي موديست المنضم حديثا للفريق، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب عدم قيده.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسى تاو، أنتوني موديست، رضا سليم.

ويفقد النادي الأهلي في هذه المباراة، عدد من اللاعبين بينهم محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف.