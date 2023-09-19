عودة زيزو لتدريبات الزمالك.. ومران خاص لـ"فتوح" استعدادا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع العاب الفريق بصورة طبيعية.

تأتي مشاركة "زيزو" في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

وفي المقابل، خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي أحمد فتوح برنامجا تدريبيا خاص في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .