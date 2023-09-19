شفاء عمر جابر وجمعة.. واستمرار تأهيل عواد في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تماثل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بنزلة برد وتسببت في غيابه عن لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور ال32 للكونفدرالية الأفريقية .

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وأدى كافة فقرات المران بعد التأكد من سلامته.

وخرج عمر جابر من قائمة الزمالك للمباراة الأخيرة أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .

شفاء عبدالله جمعة وعودته للتدريبات

كما شهدت تدريبات الفريق الزمالك الجماعية، مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة

وكان عبدالله جمعة يعاني من إصابة قوية في الركبة، وغاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

محمد عواد يواصل التأهيل

كما واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية، حيث يخوض الحارس تدريبات تأهيلية خاصة في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة.

وأدى محمد عواد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض تدريبات الركض حول الملعب.