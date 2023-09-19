بينهم كهربا والشحات.. 6 غيابات للأهلي في مواجهة المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب 6 لاعبين من الفريق الأول للنادي الأهلي، في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في السابعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وينشر موقع الخليج 365، غيابات فريق الأهلي في مواجهة اليوم أمام المصري البورسعيدي، حيث يفقد الأحمر جهود محمود عبدالمنعم كهربا، نظرا لإيقافه من جانب اتحاد الكرة لمدة 6 مباريات.

وفي المقابل يغيب حسين الشحات، في ظل تعرضه للإيقاف أيضا من قبل اتحاد الكرة، والمهاجم صلاح محسن، نظرا لإيقافه لتراكم الإنذارات من الموسم الماضي.

كما يغيب الثلاثي، عمرو ‏السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، نظرا للإصابة التي يعانوا منها حاليا، ويخوضون تدريبات تأهيلية لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.