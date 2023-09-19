شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة فتوح وعواد مع الزمالك أمام بيراميدز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ثنائى الزمالك أحمد فتوح ومحمد عواد مهددين بالغياب عن قائمة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

وخاض أحمد فتوح تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي برنامجا تدريبيا خاص في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير.

في المقابل، واصل محمد عواد حارس مرمى الفريق خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية، حيث يؤدى تدريبات تأهيلية خاصة في ظل معاناته من الإصابة برشح في الركبة.

وأدى الحارس تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خاض تدريبات الركض حول الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .