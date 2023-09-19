شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة كهربا والشحات 10 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب 10 لاعبين عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري هم: صلاح محسن، محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات للإيقاف، ومحمود متولي، كريم نيدفيد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا" ورضا سليم ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.