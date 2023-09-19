زيزو وعبد الله جمعة ينتظمان فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مشاركة أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في أنكل القدم.

وغاب "زيزو "عن مباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

كما شهدت تدريبات فريق الزمالك، مشاركة عبدالله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، حيث كان يعاني من إصابة قوية في الركبة، غاب على إثرها لفترة طويلة عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وانتظم الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء بعدما تماثل للشفاء، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته.

وشارك عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بصورة طبيعية ، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.