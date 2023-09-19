شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تؤكد مشاركتها فى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة التي تقام في مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.

وأكدت 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، بمشاركة 109 لاعب ولاعبة حتى الآن.

وأقام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة معسكر تحت قيادة خيبر إيطالي يختتم اليوم، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

وتأتي إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة منتخب تنس الطاولة في بطولة أفريقيا للأسوياء بتونس ، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد ، بالإضافة إلى مقاعد فردية ، و الزوجي المختلط.

كان منتخب الطاولة البارالمبي شارك في منافسات بطولة السعودية الدولية ، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي ، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات ، وحقق الذهبيات كلًا من فايزة محمود، وسيد سيكا، ايمن الزناتي، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.