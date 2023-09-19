شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى.. رضا سليم وتاو وموديست فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصري البورسعيدى مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويدير مباراة الأهلي والمصري محمد عادل كحكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، في حين يتواجد جلال أحمد حكمًا رابعًا.

ويدير طارق مجدي تقنية الفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.