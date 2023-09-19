شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرا مغلقا اليوم فى الإسكندرية استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، على الدخول في معسكر اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023 /2024.

ويأمل علاء عبد العال في فرض سياق من السرية على الفريق من أجل بداية قوية للفريق في الدورى والعودة بالثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة في بداية الموسم حتى يتجنب سيناريوهات الهبوط.

وجاءت قائمة الجونة كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد مسعود، صبحى سليمان، حسن الخطاب

الدفاع: جلال أحمد، كمال أبو الفتوح، أحمد حسام، صبرى رحيل، أحمد عبد الرسول، أليو جاتا، عبد الله عبادى، أحمد شوشة، أحمد محمود، محمود عبد القادر، دانيال إيدا

الوسط: نور السيد، أحمد بلحاج، أيمن محمد موكا، محمد السقا، سيف العجوز، محمد الصباحى، كريم محمود، عبد الفتاح شيتا، إيمانويل لاكى، حسام محمد، أشرف مجدى، محمد الدغمى، محمد عماد

الهجوم: حسام إيفونا، أحمد ترمى، أرنا، جابريل

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.

ونجح الجونة في التعاقد مع كل من أحمد مسعود حارس طلائع الجيش، هاني عادل (غزل المحلة)، محمد الصباحي وأحمد عبدالرسول وأحمد شوشة (سموحة)، حسام الصانع وخالد مصطفى (البنك الأهلي)، وجيه عبد الحكيم (حرس الحدود)، الجامبي أليو جاتا (بترول أسيوط)، حسن الحطاب وعبادي (شبان قنا)، كمال أبو الفتوح (إيسترن كومباني)، سيف العجوز (المقاولون)، حسام محمد (سيراميكا)، أشرف مجدي (فيوتشر)، صبحي سليمان وصبرى رحيل (الاتحاد)، أحمد محمود (الزمالك)، جلال فارس ومحمد عماد (الأهلي).