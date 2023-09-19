شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمدافعى الزمالك برعاية عبد الهادى وأوسوريو يحذر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع رباعي الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد.
وجاءت الجلسة بعد نهاية مران الزمالك، من أجل شرح العديد من التعليمات الفنية بشأن التمركز الصحيح وبعض الواجبات الدفاعية.
وحضر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جزء من الجلسة للتنسيق مع مدحت عبد الهادي بشأن بعض التعليمات الفنية.
كما حرص الكولومبي أوسوريو على معالجة بعض الجوانب الدفاعية خلال التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وشهد المران في البداية جلسة مطولة بين الجهاز الفني واللاعبين، تحدث خلالها الكولومبي أوسوريو عن بعض الملاحظات على أداء كل لاعب، و امتدت الجلسة لما يزيد عن 30 دقيقة.
وأكد المدير الفني للزمالك أنه لن يرضى بأن تكون انطلاقة الموسم المحلي الجديد بصورة سلبية، وأن ما حدث في مباراة آرتا سولار غير مقبول بالنسبة له.
وحرص أوسوريو خلال التقسيمة الفنية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .
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