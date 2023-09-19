شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني سارغوزا مدرباً لخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم،عن تكليف الإسباني جيرارد سارغوزا مساعد مدرب الفريق الأول والذي سبق له قيادة شباب الأهلي، بتولي الاشراف على «النسور» خلال المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي تم انهاء عقده بالتراضي أثر تذبذب نتائج الفريق خلال الموسم الحالي كان آخرها الهزيمة الموجعة أمام جاره اتحاد كلباء 1-5 في إياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما أعتمدت شركة الكرة قيد الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة السابق في كشوفات الفريق رسمياً خلفا لبرازيلي بيدرو كاسترو الذي تم إنهاء عقده بناء على اللوائح التي تسمح بتسجيل 5 أجانب فقط..

يذكر أن الإسباني جيرارد سارغوزا (41 عاماً) والذي تعاقد معه خورفكان مساعداً للمدرب العنبري بداية الموسم، يمتلك خبرة جيدة مع الكرة الإماراتية من خلال عمله مدرباً لفريق 21 سنة بنادي شباب الأهلي ثم مساعداً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في الفريق الأول،ومدرباً للفريق الأول، وسيقود كتبية «النسور» خلال الفترة المقبلة وبعدها سيتم التقييم.

وبالفعل باشر المدرب سارغوزا مهامه مع الفريق استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين.