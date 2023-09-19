شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: وزراء الشباب العرب يعتمدون استراتيجية الشباب والسلم ويرحبون بمقترح مصر إنشاء اتحاد للشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أنه تم اليوم اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب فى مجال السلم والأمن من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذى، ورفعها إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشباب والرياضة في ختام اجتماع الدورة الاستثنائية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت برئاسته، والدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت برئاسة السعودية اليوم الثلاثاء، فى مقر جامعة الدول العربية وعبر الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور أشرف صبحى إنه تم الترحيب بمقترح إنشاء اتحاد الشباب العربى وتم إحالته للأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشته واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة.

وأضاف إن الدورتين الاستثنائيتين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي عقدتا لمناقشة واعتماد الاستراتيجية العربية للشباب في مجال السلم والأمن، التي خضعت لدراسة واسعة من قبل قطاع الشئون الاجتماعية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية مع وزارة الشباب والرياضة بالأردن برئاسة وزير الشباب والرياضة الأردني محمد النابلسي، باعتباره رئيس لجنة الشباب التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك طبقاً لقرار مجلس وزراء الشباب العرب بشأن هذه الاستراتيجية.

وأوضح وزير الشباب أنه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزراء الشباب العرب إبان دورتهم الوزارية السابقة بالقاهرة خلال مايو الماضي، كان هناك عصف ذهني حول بعض المقترحات مثل إطلاق عام للشباب العربي 2023، وبالفعل تم إطلاقه بنجاح، وكذلك استدامة فعالية اختيار عاصمة للشباب العربي، حيث ذهبنا للبنان، واحتفينا بتدشين بيروت عاصمة للشباب العربي في عام 2023.

وقال صبحي إن من ضمن الرؤى التي طرحت خلال لقاء الوزراء مع الرئيس السيسي أنه يكون هناك كيان موحد للشباب العربي، عبر إنشاء اتحاد الشباب العربي، وتم مناقشة ذلك اليوم في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي، حيث تم الترحيب بهذا المقترح.

وأشاد بإدارة السعودية لرئاسة مجلس وزراء الشباب والعرب في دورته الحالية، موضحاً أن المكتب التنفيذي، والمجلس الوزاري قد أعربا عن تعازيهما لليبيا والمغرب في ضحايا الإعصار والزلزال وعبر الوزراء عن التضامن مع البلدين والتمنيات للمصابين بالشفاء.

يذكر أنه تم عقد اليوم دورة استثنائية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي وهي مصر، وفلسطين (عضوان دائمان)، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، ليبيا (أعضاء منتخبون)، إضافة إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع التنفيذي سعى جميع الوزراء على تلبية متطلبات الشباب ومواكبة التطور من خلال البرامج والمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها على مدار العام، مشيرا إلى المتابعة الدورية لكل المستجدات المتعلقة بالتنفيذ والحرص على مشاركة أعداد كبيرة من الشباب العربية في تلك المشروعات.