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محمد صلاح أبو جريشة الهداف التاريخى للإسماعيلى فى الإيجيبشن ليج

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق زد ،الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الممتاز في الموسم الجديد، الذى انطلق أمس الاثنين.

 

يعد محمد صلاح أبو جريشة قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الأسبق، هو الهداف التاريخى للفريق خلال منافسات الدورى العام منذ بداية المسابقة موسم 48 / 49.

 

واستطاع أبو جريشة أن يسجل 86 هدفًا خلال تلك المسابقة بالإضافة إلى نجاحه فى خطف لقب هداف الدوري موسم 95 / 96 برصيد 14 هدفًا.

 

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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