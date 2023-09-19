محمد صلاح أبو جريشة الهداف التاريخى للإسماعيلى فى الإيجيبشن ليج

يعد محمد صلاح أبو جريشة قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الأسبق، هو الهداف التاريخى للفريق خلال منافسات الدورى العام منذ بداية المسابقة موسم 48 / 49.

واستطاع أبو جريشة أن يسجل 86 هدفًا خلال تلك المسابقة بالإضافة إلى نجاحه فى خطف لقب هداف الدوري موسم 95 / 96 برصيد 14 هدفًا.

ويراهن الإسماعيلي الذى حرمه إيقاف القيد من صم لاعبين جدد، على خبرات لاعبيه ومدربه الجديد إيهاب جلال، بعدما أنهى الجهاز الاداري اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد الثلاثاء الماضي.