شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن عن زيه الأساسى ويؤكد: العمل الشاق يؤتى ثماره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لنادى سموحة عن زيه الأساسى لهذا الموسم 2023/ 2024، والتي يخوض به مباراته الافتتاحية أمام الجونة فى إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023 / 2024.

ونشر حساب سموحة الرسمي على موقع "فيس بوك"، صورا للاعبين بالزى الجديد وحراس المرمى معلقا عليها: "العمل الشاق يؤتى ثماره".

وطلب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط في الموسم من أجل بداية المسابقة بفوز يضع الفريق في الطريق الصحيح وعدم تكرار البدايات السيئة في المواسم الماضية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.

وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.